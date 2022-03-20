О нас
Мы начали свою деятельность по ремонту вмятин без покраски в 2008 году, с тех пор был приобретён большой опыт в удаление вмятин без покраски. Наша компания существует более 13-и лет и за это время мы смогли успешно отремонтировать более 102 000 вмятин, самое главное мы это сделали без покраски, с сохранением заводского лакокрасочного покрытия и на высочайшем уровне! Так же мы успели профессионально обучить несколько мастеров которые успешно работают по всей России. За качество наших работ говорят, фото, видео материалы и отзывы наших клиентов, так же мы даём пожизненную гарантию на наши работы!
Заявка на ремонт вмятин.
Обратившись к Нам вы получите качественно выполненную работу в кратчайшие сроки с сохранением заводского лакокрасочного покрытия и пожизненной гарантией на работы!
Работаем с 2008 года.
124
Количество автоклубов в нашей партнёрке.
79175
Стольким автомобилям мы сохранили заводское ЛКП.
715274
Примерно такое количество вмятин было удалено.
Почему стоит обратится к нам!
Стоимость и примеры работ
Стоимость удаления вмятин от 1000 руб и выше в зависимости от сложности работы.
Точную стоимость мастер определяет после осмотра повреждения.
отзывы наших реальных клиентов
Все отзывы вы можете проверить нажав на любой из них вы попадёте в нашу группу, где убедитесь в оригинальности.
О нас
Мы начали свою деятельность в 2008 году, с тех пор был приобретён большой опыт в удаление вмятин без покраски. Наша компания существует более 12-и лет и за это время мы смогли успешно отремонтировать более 75 000 вмятин.
НАШ АДРЕС
vmatinaspb@mail.ru
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