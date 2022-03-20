  1. Главная
+7(921) 954 43 23

СПб, ул.Химиков д.2

Ремонт вмятин
без покраски 

Профессиональное удаление вмятин без покраски с пожизненной гарантией.

  • Дешевле, чем классический кузовной ремонт. Стоимость составляет от 1 тыс. руб. за вмятину
  • Работаем с 2008 года
  • Быстро, от 15 минут
  • В 98% случаев без арматурных работ (ничего не разбираем и не откручиваем)
  • Скидка на большое количество вмятин (опт от 3 штук) 
  • Возможны выездные работы*
  • Полировка поврежденного лакокрасочного покрытия бесплатно!
  • Пожизненная гарантия на работы!
  • Пенсионерам скидка 25%!*
  • Ветеранам ВОВ, все работы абсолютно бесплатно!*
Удаление вмятин, подробно.

О нас

Мы начали свою деятельность по ремонту вмятин без покраски в 2008 году, с тех пор был приобретён большой опыт в удаление вмятин без покраски. Наша компания существует более 13-и лет и за это время мы смогли успешно отремонтировать более 102 000 вмятин, самое главное мы это сделали без покраски, с сохранением заводского лакокрасочного покрытия и на высочайшем уровне! Так же мы успели профессионально обучить несколько мастеров которые успешно работают по всей России. За качество наших работ говорят, фото, видео материалы и отзывы наших клиентов, так же мы даём пожизненную гарантию на наши работы!

Обучение PDR
Владимир Петренко
Оскар Флайг и Эрих Нюссле
Эрих Нюссле

Заявка на ремонт вмятин.

Обратившись к Нам вы получите качественно выполненную работу в кратчайшие сроки с сохранением заводского лакокрасочного покрытия и пожизненной гарантией на работы!

Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Хотите узнать, как защитить автомобиль от мелких вмятин?

Работаем с 2008 года.

124

Количество автоклубов в нашей партнёрке.

79175

Стольким автомобилям мы сохранили заводское ЛКП.

715274

Примерно такое количество вмятин было удалено.

До

После

Почему стоит обратится к нам!

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Остались вопросы?
Оставьте заявку

Выберите файл...
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных

Стоимость и примеры работ

Стоимость удаления вмятин от 1000 руб и выше в зависимости от сложности работы.
Точную стоимость мастер определяет после осмотра повреждения. 

Вмятина на автомобиле

Правка вмятин на стойке.

Время работы от 30 минут .

от 1,5 т.р.

Вытягивание вмятин

Исправление вмятины на двери.

Время работы от 2 часов.

от 2,5 т.р.

Удалить вмятину Mini

Ремонт вмятины на крышке багажника.

 Время ремонта от 3 часов.

от 3,5 т.р.

Больше фотографий работ.

отзывы наших реальных клиентов

Все отзывы вы можете проверить нажав на любой из них вы попадёте в нашу группу, где убедитесь в оригинальности.

“Большущее спасибо ребятам из "МАСТЕР ВМЯТИН"😉 Не осталось и следа, очень круто сделали👍 Без покраски!☝http://vk.com/vmatina_spb.”

Отзыв Леонов Дмитрий

Дмитрий Леонов

ссылка на отзыв

“Мелкая вмятина от неаккуратного водителя, на стоянке. сделали за полчаса, все супер!!! Советую всем! Спасибо вам! 

Отзыв клиента Цветкоф Д

Дмитрий ЦВЕТКОФ

ссылка на отзыв

На парковке была замята дверь, остались мелкие, неглубокие царапины. Ремонт был проведен от силы за 30 минут, работа выполнена безупречно. На месте вмятины не осталось и следа. Спасибо мастеру!

Отзыв Смирнов А

АРТЁМ СМИРНОВ

ссылка на отзыв
Читать больше отзывов.

Наши Партнеры

Все наши партнёры.

О нас

Мы начали свою деятельность в 2008 году, с тех пор был приобретён большой опыт в удаление вмятин без покраски. Наша компания существует более 12-и лет и за это время мы смогли успешно отремонтировать более 75 000 вмятин.

Политика конфиденциальности

НАШ АДРЕС

vmatinaspb@mail.ru

+7 921 954 43 23  WhatsApp  /  Telegram

Меню

МЫ В СОЦСЕТЯХ