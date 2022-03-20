Мы начали свою деятельность по ремонту вмятин без покраски в 2008 году, с тех пор был приобретён большой опыт в удаление вмятин без покраски. Наша компания существует более 13-и лет и за это время мы смогли успешно отремонтировать более 102 000 вмятин, самое главное мы это сделали без покраски, с сохранением заводского лакокрасочного покрытия и на высочайшем уровне! Так же мы успели профессионально обучить несколько мастеров которые успешно работают по всей России. За качество наших работ говорят, фото, видео материалы и отзывы наших клиентов, так же мы даём пожизненную гарантию на наши работы!